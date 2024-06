Stand: 03.06.2024 09:30 Uhr Psychisch kranke Minschen an’n Hauptbahnhoff

Wo sall een mit psychisch opfällige Minschen an'n Hauptbahnhoff ümgahn? Hamborg deit sik nu mit Wien tosamen un will na en Lösen dörför söken. Öösterrieks Hauptstadt hett meist desülvigen Maleschen. Se wüllt nu Anbotten för Minschen schaffen, de krank an de Seel sünd un dorüm ok na de Ruuschmiddel- oder Alkoholiker-Szeen afglitscht sünd. Siet mehr as een Johr hett de Polizei dor an'n Hauptbahnhoff noch mehr en Oog dorop.

