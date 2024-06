Stand: 01.06.2024 09:30 Uhr Baerbock in Hamborg

Tokamen Week warrt in de EU wählt. To't Enn vun'n Wahlkamp sünd denn ok wedder de prominenten Politikers ünnerwegens – un dat ok in Hamborg. Güstern is al Annalena Baerbock vun de Grönen dor ween. Op'n Fischmarkt hett se ünner annern den Messangreep vun Mannheim veroordeelt. Se sä, Haat un Hisseree dröffen nich ween – egal vun wat för en Siet dat keem. In Mannheim sünd süss Minschen verletzt worrn – ok en Polizist mit dorbi: Bi em geiht dat üm Leven un Doot. De Mann, de ünner Verdacht steiht, is na ARD-Informatschonen en Afgahn, de 2013 na Düütschland kamen is.

