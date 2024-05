Stand: 31.05.2024 09:30 Uhr Alkohol-Verkoop an junge Lüüd

Wodka, Whisky, Zigaretten – för Kinner un junge Lüüd is dat tubu. Man en Testinkoop güstern in Hamborg, de hett wiest, dat junge Lüüd oft ok Alkohol mit vele Perzenten kriegt. En 17 Johr ole Deern, de Testinköpen an’n Goosmarkt, an’n Jungfernstieg un op de Reeperbahn maakt hett, de is nich na ehren Utwies fraagt worrn. Wenn se Verköpers tofaat kriegen doot, denn mööt de mit en Bußgeld twüschen 200 Euro un 3.000 Euro reken.

