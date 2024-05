Stand: 29.05.2024 09:30 Uhr Ermiddeln wegen utlännerfiendliche Parolen

Rassistische Parolen to Musik vun Partyhits singen is en Trend in Online-Nettwarken. Dat hett dat Hamborger Hans-Bredow-Institut in't NDR Hamborg Journal seggt. Totiet is de Staatsschutz an't Ermiddeln, un dat geiht fief Maal üm Lüüd, de in Hamborg to "L'Amour toujours“ utlännerfiendliche Parolen sungen un dorto den Hitler-Groot wiest hebben schüllt. De Minschen, de sowat vörsmeten warrt, de hebbt sik deelwies sülvst dorbi filmt un denn dat Video in't Nett rinstellt.

