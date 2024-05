Stand: 23.05.2024 09:30 Uhr Vele Insätz wegen Duer-Regen

De Hamborger Füerwehr hett wegen de stünnenlangen Regen güstern üm un bi 50 Maal los müsst. To Hauptsaak güng dat üm Kellers un Deepgaragen, de ünner Water stünnen. Hier un dor weern ok vun de Bööm Telgen afbraken un legen op de Straten. An'n dullsten drapen harr dat Rahlstedt, Tonndörp un Braamfeld. In Horborg is in de Nacht de böverste Deel vun en Boom op en Auto fullen, dat dor parken dee. Polizei un Füerwehr harrn dor bummelig veer Stünnen wat bi to doon. Minschen weern nich in Gefohr un nüms is to Schaden kamen, dat hett en Füerwehrspreker vertellt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch