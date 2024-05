Stand: 23.05.2024 09:30 Uhr Parkhuus-Plaans warrt ännert

Ut en olet Parkhuus Wahnruum maken: Disse Hamborger Plaan för dat Parkhuus Gröninger Hof hett in ganz Düütschland as vörbildlich gollen. Nu aver mööt se de Parkdecks doch noch afrieten. To NDR 90,3 sä de Genossenschaft Gröninger Hof, dat de Beton dör de Auto-Afgasen marood worrn is. Dat Fundament un de Bodden köönt stahn blieven, un dor wüllt se denn 66 Wahnungen op hoochtrecken. Vergleken mit en Kumplett-Neebo spoort dat jümmer noch mehr as 40 Perzent CO2 in.

