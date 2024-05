Stand: 23.05.2024 09:30 Uhr Füerwehr mutt Schrottbarg löschen

Grootfüer in Heimfeld: Dor brennt jüst in de Straat "Zweite Hafenstraße" en grötteren Schrotthupen op dat Gelänn vun en Recyclingfirma. 50 Füerwehrlüüd sünd in'n Insatz. Minschen sünd dor nich to Schaden kamen. Wegen den dicken Qualm schüllt de Lüüd, de in de Neegde wahnt, jem ehr Dören un Finstern tolaten. Worüm dat dor brennt, dat lett sik betto noch nich seggen.

