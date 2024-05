Stand: 23.05.2024 09:30 Uhr Grundgesett fiert Geboortsdag

Siet akraat 75 Johr regelt dat Grundgesett uns Tosamenleven in Düütschland. Un dat warrt hüüt mit en Staats-Akt in Berlin fiert. De zentrale Reed hullt Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier. He seggt, dat Grundgesett is en wichtige Grundlaag för Freeheit, Demokratie un Recht. Vunaf morgen bet Sünndag gifft dat denn in't Berliner Regeerns-Viertel en Fest för all Börgerinnen un Börgers.

