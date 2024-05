Stand: 23.05.2024 09:30 Uhr Weniger Scheep ünnergahn

Weltwiet sünd so wenig Scheep ünnergahn as noch nie tovör - sietdem de Allianz-Versekerung disse Statistik opstellen deit. Verleden Johr hebbt de Reedereen 26 Frachters un Tankers verloren - dat is üm un bi een Drüddel weniger as in dat Johr dorvör. In de 90er-Johrn weern dat pro Johr noch sowat bi 200 Scheep, de na Unfäll ünnergüngen. Wiederhen en groot Problem sünd aver de Huthie-Rebellen, de vun'n Jemen ut Scheep angriepen doot un ok de Överfäll vun Piraten ut Somalia.

