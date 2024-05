Stand: 23.05.2024 09:30 Uhr Hölpslüüd för Wahlen söcht

An'n 9. Juni sünd in Hamborg Bezirks- un Europawahlen. Dorför warrt noch Hölpslüüd söcht. Een mutt tominnst 16 Johr oolt ween un EU-Börger oder -Börgerin, un för de Bezirkswahl mutt een ok tominnst dree Maand hier wahnen. Mellen köönt sik ok geern Lüüd, de sowat noch nie maakt hebbt. Dat gifft Opwands-Entschädigungen twüschen 35 un 120 Euro pro Dag. Arbeitgevers mööt socke Hölpslüüd freestellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch