Stand: 21.05.2024 09:30 Uhr Gootachten to Drievhuusgasen

Warrt op de hele Welt noog daan, üm den Anstieg vun den Seespegel antoholen? Mit düsse Fraag harr de Internatschonale Seegerichtshoff in Nienstedten in de verleden Maanden to doon. Vundaag stellt he dor en Rechts-Gootachten to vör. Negen Inselstaten harrn dat inföddert. Jümehr Länner drauht in de See to versinken. Verplichten deit dat Gootachten nich, man dat warrt woll Infloot nehmen op tokümstige Oordelen to Klimafragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch