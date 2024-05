Stand: 16.05.2024 09:30 Uhr Handballers verleert – Zverev winnt

Se hebbt jüst veel wat dormit to doon, de Lizenz för de Bunnsliga to kriegen. Man güstern nu müssen de Handballers vun’n HSV Hamborg ok op dat Speelfeld ran. Aver gegen Flensburg-Handewitt hebbt se mit 30 to 41 verloren. Beter lööp dat för den Hamborger Tennisprofi Alexander Zverev: He is bi dat Masters-Turnier in Rom nu na’t Halffinaal henkamen. Vöraf harr he mit twee Sätz gegen Taylor Fritz ut’e USA wunnen.

