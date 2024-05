Stand: 14.05.2024 09:30 Uhr Geldautomat sprengt

In de Nacht is an de Elvgaustraat in Lurup en Geldautomat sprengt worrn. Ok de Vörruum vun de HASPA-Filiaal is dorbi swoor to Schaden kamen. De Automat hett noch qualmt – de Füerwehr müss kommen un löschen. Wokeen dat ween is, is nich rut. Un wat se dor Geld rutkregen hefft, steiht ok noch nich fast, sä de Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch