Stand: 13.05.2024 09:30 Uhr Sergej Schoigu entlaten

Ganz unvermadens hett de Kreml-Böverste Wladimir Putin den Minister för Verdeffernderen Sergej Schoigu an de Luft sett. He warrt de ne’e russ’sche Regeren nich mehr tohören. Sien Nafolger in de ne'e russ'sche Regeren warrt Andrej Beloussow, he is bet nu de Viz-Regerensböverste. Wat ut den Kreml to hören is, sall dat Ministerium för Verdedigen open för ne'e Saken ween,dat se op dat Slachtfeld siegt.

