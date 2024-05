Stand: 13.05.2024 09:30 Uhr Havengeburtsdag

De Hamborger Havengeburtsdag weer en afsluten Erfolg, seggt de Veranstalters. Allens in allen weern annerthalv Millionen Minschen an de Elv un hebbt sik de grote In- un Utloopparaad oder Kunzerten ankeken. Ok güstern, an’n letzten Dag kemen nochmal poor teihndusend Lüüd.

