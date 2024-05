Stand: 13.05.2024 09:30 Uhr Schööt lööst Grootinsatz ut

In de Nacht geev dat en Grootinsatz vun de Polizei. Utlööst hett dat en dunen St. Pauli-Fan in Altna. He harr ut en Hoochhuus an’n Alsenplatz rut poormal op Footgängers un Gendarms schaten. Speziaallüüd hebbt em in sien Wahnung daalkregen. Later keem denn rut, dat de Mann blots en Schreckschöötpistool bruukt hett. Ok de Polizei hett minnst eenmal schaten. Man versehrt worrn is nüms.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch