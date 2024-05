Stand: 13.05.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd Minschen in’t Huuskontor kloor in’n Vördeel. Dor köönt wi uns denn nämlich al mal in’n Bikini an’n Schrievdisch setten. Sommerwedder mit veel Sünnschien un bet to 26 Graad steiht hüüt vör de Döör.

Morgen köönt wi ok wedder de Nees in de Sünn hollen. Dor warrt dat jüst so schöön.

