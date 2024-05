Stand: 11.05.2024 09:30 Uhr HSV blifft in de twete Liga

Dat weer't: De HSV hett in düsse Saison keen Schangs nich mehr. De Hamborger Sportvereen speelt nu mit Sekerheit noch een Johr in de twete Football-Bunnsliga. Güstern harr he in Paderborn mit en 0 to 1 dat Nasehn. Dormit hett he keen Mööglichkeit mehr optostiegen. Man de FC St. Pauli, de kunn den Opstieg kloor maken. Morgen speelt he gegen Osnabrüch.

