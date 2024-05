Stand: 10.05.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Un dat is wiederhen ganz schick: veel Sünn un kuum Wulken. Na un na treckt denn doch ’n poor Wulken dör, de laat denn aver ümmer noch noog Platz för de Sünn. Un: Dat blifft dröög bi Temperaturen vun bet to eenuntwintig Graad. Opstunns sünd dat al dörteihn Graad in Stellingen (Kl. 9:30). Un morgen süht dat Wedder meist jüst so ut as vundaag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch