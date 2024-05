Stand: 08.05.2024 09:30 Uhr Aggressionen ok in Hamborg

Al vördem een vun düsse beiden ne’en Gewaltsaken weten hett, hebbt al de Binnenminsters doröver snackt hatt, woans een de Lüüd beter schulen kann, de in’e Politik sünd oder de bi’n Wahlkamp hölpen doot. Se wüllt nu nakieken, wat een dat Straafrecht in düsse Saak wat scharper maken kann. Ok Hamborgs Binnensenater Andy Grote is dorför. In’n Snack mit NDR 90,3 is de SPD-Politiker aver nich ganz so övertüügt dorvun, wat dat alleen ok utreken deit. Grote sä, dat ok in Hamborg de Lüüd vertellt, de bi de Wahl hölpen doot, dat jüm en teemliche Aggression in’e Mööt kummt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch