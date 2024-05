Stand: 02.05.2024 09:30 Uhr Mai-Demos in Hamborg

In Hamborg sünd an'n Eersten Mai dusende Minschen op de Straten gahn: Dütt Johr geev dat drei grote linke Demos – anners as in de verleden Johren ahn en swarten Block. En groot Deel vun de Minschen harr sik bunte Kledaasch antrocken. De Polizei is mit bannig veele Beamten dor ween, man veel to doon harrn de nich: De Dag leep positv, sä de Polizei. Dat geev kuum Twüschenfäll.

