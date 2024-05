Stand: 02.05.2024 09:30 Uhr Debatt över Crackruum

Schall dat an'n S-Bahnhoff Holstenstraat in Altno en Drogenruum för Lüüd, de Crack bruukt, geven? De Baassche vun't Bezirksamt, Stefanie von Berg, sä to NDR 90,3, dat över sowat graad nadacht warrt. Ok Sozialarbeiters schullen denn för de Süchtigen dor ween. Achtergrund is, dat de Drogenszeen üm'n Bahnhoff Holstenstraat bannig groot worrn is.

