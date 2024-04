Afschuven na Ruanda dör't Parlament kamen

Grootbritannien kann nu anfangen mit dat ümstredene Afschuven na Ruanda. Ok dat Böverhuus, de twete Parlamentskamer, hett na langet Hen un Her "ja" seggt. Flüchtlinge, de illegaal inreist sünd, köönt nu na Ruanda afschaven warrn - eendoont, wat se dor herkaamt oder nich. Ruanda is dormit per Gesett bi de sekern Herkunftslänner insorteert worrn. Minschenrechts-Organisatschonen hebbt dat scharp kritiseert.

