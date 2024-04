Stand: 22.04.2024 09:30 Uhr Bald weniger Fachlüüd in’e Pleegheimen?

Hamborg will den Andeel an Fachlüüd in’e Pleegheimen daalsetten. So as NDR 90,3 un dat Hamborger Avendblatt wies worrn sünd, mööt de Bedrieverfirmen, wat dat Personaal angeiht, bald nich mehr op en Andeel vun föfftig Perzent Fachlüüd kamen, so as dat nu noch de Fall is. So süht dat tominnst en Plaan vör. De Diakonie Hamborg finnt dat goot. Denn in’e Pleegheimen fehlt Arbeitslüüd un deswegen köönt dor üm un bi 1.300 Bedden nich beleggt warrn. So as de Soziaalbehöörd dat seggt, sünd se in düsse Saak aver noch nich ganz fardig mit jümehr Överleggen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch