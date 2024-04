Stand: 20.04.2024 09:30 Uhr Insatz in’t Rode Meer to Enn

De Kampfinsatz vun de Fregatt „Hessen“ in’t Rode Meer is to Enn gahn. Wat de Bunnswehr mellt hett, hebbt se sik hüüt Fröh wedder op’n Weg na Düütschland maakt. De „Hessen“ harr siet Enn vun Februar bi en Militärmission mitmaakt, üm Hannelscheep vör Angreep dörch de Huthi-Miliz to schütten. In‘n August schall de Fregatt „Hamborg“ as twetet düütschet Kriegsschipp in’t Rode Meer schickt warrn.

