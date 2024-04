Stand: 19.04.2024 09:30 Uhr Plaan gegen Gewalt bi Footballspelen

Twüschen Footballfans un Polizei kümmt dat jümmer wedder to Striet mit Gewalt un Versehrten. Dorüm süllt in Tokumst besünnere Football-Staatsanwälten gegen de Gewalt bi Spelen vörgahn. Dat hebbt de Sportministers vun de Länner vörslaan. Hamborgs Sportsenater Andy Grote sä: Wi hollt in Fankurven Saken ut, de wöörn wi anners keen teihn Minuten dullen. In Hamborg geev dat toletzt in'n November bi Randale an't Millerndoor dörtig Versehrte.

