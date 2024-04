Stand: 18.04.2024 09:30 Uhr Ümfraag to de Binnenstadt

Hamborgs Binnenstadt is, egal wat dat nu de Mönckebargstraat, dat Passagenviddel oder de Havencity is, narms so richtig goot antokieken. Överall steiht wat leer, gifft dat Bosteden oder ok dat nich fardige Westfield-Inkoopscenter lett een den Moot verleren. Man wat kann een dorgegen doon? Dorto maakt Hamborgs Stadtentwickelnsbehöörd nu en Ümfraag in’t Internet. Jede kann dorbi mitmaken un op de Fragen, de dor stellt warrt, op antern. Man mutt blots ’n beten wat an Tiet mitbringen, denn vele Saken sünd vigeliensch schreven.

