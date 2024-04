Stand: 15.04.2024 09:30 Uhr Wat kummt op den Angreep vun’n Iran op na?

De Regeren in Israel hett sik woll noch nich fastleggt, woans se op den Angreep vun’n Iran nu op reageren doot. En Militärspreker sä, Israel weer an all Fronten praat. In de tokamen Daag will dat so nöömte Kriegskabinett nochmal wedder doröver snacken. So as welk Medien dat seggt, legen bi de Sitten güstern mehre Mööglichkeiten op’n Disch, woans Israel den Iran dat villicht trüchbetahlen kunn.

