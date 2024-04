Stand: 15.04.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Noch sünd de Wulken hell un de Sünn dröfft hier un dor ok noch mal mit dörkieken. Man üm’e Middagstied warrt de Wulken denn wat düsterer un bringt denn ok den eersten Regen mit sik. To’n Namiddag fallt de denn deels ok ’n beten wat duller ut un dat denn stedenwies ok mit ornlich Wind dorbi. De Temperaturen kladdert vundaag op bet to dörteihn Graad. Oopstunns sünd dat söss Graad in’e Binnenstadt (Kl. 9:30). De Utsichten: Morgen veel Wulken, wenig Sünn, tietwies Regen, hier un dor Blitz un Donner un dat Ganze denn bi bet to ölven Graad.

