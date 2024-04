Stand: 12.04.2024 09:30 Uhr Oranje-Camp op Horner Rennbahn?

In twee Maand geiht se los, de Football-Europameisterschop. Deswegen wüllt ok teihndusende Fans ut’e Nedderlannen na Hamborg hen kamen un geern op de Horner Rennbahn jümehr Telten opslaan. De Binnenbehöörd hett tominnst en Anfraag hierför op’n Disch liggen. Opstunns kiekt se na, wat dat noch Fragen geven deit in Saken Larm un Brandschuul. Vun’e Polizei warrt de Idee för dat Oranje-Camp aver al gootheten.

