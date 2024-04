Stand: 12.04.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Morgen warrt dat en feinen Dag mit veel Sünn un bet to 21 Graad. Un vundaag geiht dat al so’n beten wat dormit los mit de warmen Temperaturen, denn dor kaamt wi vundaag al so op üm un bi 19 Graad. Man opstunns sünd dat eerst noch 13 Graad in Fuhlsbüddel (Kl. 9:30). Un dor sünd eerst ok noch’n ganzen Barg Wulken ünnerwegens. Över’n Middag henweg gifft dat denn ok noch mal dat een oder anner Regenschuer. Aver to’n Avend hen lett sik denn ok al mal so’n beten wat de Sünn sehn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch