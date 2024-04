Stand: 11.04.2024 09:30 Uhr Düütschlandticket för lau

Man dat geev ok Themen in’e Börgerschop, dor weern sik denn all eens: So hebbt de Afornten güstern afnickt, dat Schölerinnen un Schölers ut Hamborg bald in ganz Düütschland ümsünst mit Bus un Bahn ünnerwegens ween köönt. Na de Sommerferien geiht dat denn dormit los. Dor kriegt denn üm un bi 170.000 Kinner un junge Lüüd dat Düütschlandticket för lau. Plaan is, Familjen op düssen Weg wat vun jümehr finanzjelle Last to nehmen.

