Mehr Verbreken

Stand: 09.04.2024 09:30 Uhr

Dat Bunnskriminalamt stellt vundaag de Tahlen över Verbreken in dat verleden Johr vör. Al nu is klor, dat dat en ne‘en Hööchststand geven deit: 6 Millionen Straafdaten, de mellt worrn sünd. Unionspolitiker wüllt dorüm en Grenz vun de Opnahm vun Flüchtlingen hebben, denn 40 Perzent vun de Verdächtigen hebbt keen düütschen Pass. In Hamborg sünd dat sogar knapp 50 Perzent. Rund 200 Straafdäters sünd in’t verleden Johr ut Hamborg afschaven worrn.

