Stand: 06.04.2024 08:30 Uhr Qualifikatschoon för de EM 2025

Un in’t eerste Qualifikatschoonsspeel för de EM 2025 in de Swiez hett de düütsche Froens-Natschonaal-Manschop in Öösterriek wunnen. De DFB-Ölven harr in Linz mit 3 to 2 de Nees vörn.

