Stand: 02.04.2024 09:30 Uhr Plaans för de Köhlbrandbrüch

Bet 2040 schall de Köhlbrandbrüch dalreten warrn un höger wedder ne't opboot. De Plaans hett de Weertschopssenatorsche Melanie Leonhard güstern vörstellt. Vundaag schall de Senat afstimmen. Kösten schall dat Dolreten un Opboon tosomentellt bet to 5,3 Milliarden Euro – so hefft dat de Planers utrekent. De ole Brüch schall so lang stahn un för'n Verkehr apen blieven, bet de ne'e Brüch steiht un freegeven is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch