Fohrerdrepen vun opmotzte Fohrtüüg

Stand: 30.03.2024 09:30 Uhr

In vele düütsche Städer hett sik güstern de Auto-Tuner-Szene drapen, to den so nöömten Car-Fredag, also Auto-Fredag. In Allermööh sünd 1.800 Minschen mit meist 900 opmotzte Autos un Motorrööd tosamenkamen. Ok de Polizei weer dor un hett hunnerte vun Fohrtüüg kontrolleert, aver gröttere Saken weern dor nich an to bemängeln. Man bi een Wagen hebbt se in't Handschenfach en Gaspistool funnen un de denn beslagnahmt.

