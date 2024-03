Stand: 20.03.2024 09:30 Uhr Danzverbott an Karfreedag warrt wat lockert

Al lang is an Karfreedag dat Danzen in Hamborgs Clubs verbaden. Dat warrt nu aver ’n beten wat lockert. De Clubbedrievers beklaagt sik neemich al jedet Johr över dat Danzverbott. Nadem nu mit de Karken snackt worrn is, hett de Senaat dat afnickt, dat in’e Nacht na den Karfreedag rin bet morgens Klock fief fiert warrn dröfft. Fröher müss dor al nachts Klock twee Sluss ween.

