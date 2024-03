Stand: 20.03.2024 09:30 Uhr En Plaan för Ottensen

Mehr Platz för Radfohrers un Lüüd, de to Foot ünnerwegens sünd. Un weniger Platz för Autos. So is dat ut en Plaan för Ottensen ruttolesen. An’n Enn vun dat tokamen Johr schall de Eck an de Bahrenfelder Straat un Ottensener Hauptstraat autoarmer warrn. De Fahrbahn för Autos warrt smaler un Anlagen mit Kameras laat blots noch welk dör, de dor föhren dröövt. Bavento warrt denn noch Bööm plant. Kösten deit dat alltohoop rund fief Millionen Euro.

