Stand: 18.03.2024 09:30 Uhr

Minnstens 87 Perzent för Wladimir Putin – dat is dat, wat bi de Präsidentenwahl in Russland för't Eerste bi rutsuert is. Dormit steiht fast, dat Putin nochmal söss Johr lang an'e Macht blieven deit. An'n Avend hett Putin sien Landslüüd opropen hatt, sik vun'n Westen nich bang maken to laten. Düütschland reageert torüchhollern: Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier will to't Bispeel keen Glückwünsch na Moskau henschicken.

