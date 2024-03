Stand: 18.03.2024 09:30 Uhr 74 Meter hoge Köhlbrandbrüch dee reken

En noch högere Köhlbrandbrüch – dorför sett sik opstunns de Hamborger Senaat in un begrünnt dat dormit, dat de Containerscheep ümmer grötter warrt. Nu düüdt sik an, dat en högere Brüch so as plaant mit 74 Meter Dörgangshöög utreken dee. So as de TÜV för Scheep DNV dat seggt, warrt ne'e Containerscheep neemich nich mehr as üm un bi 430 Meter lang un wörrn denn ok vun'e Höög her ünner de nee plaante Köhlbrandbrüch ünner dörpassen. De Bo is aver noch nich definitiv afnickt.

