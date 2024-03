Stand: 18.03.2024 09:30 Uhr S-Bahn dör E-Scooters in’n Dutt

In Höög vun den Bahnhoff Lütt Flottbeek hebbt unbekannte Lüüd E-Scooters op‘e Schienen smeten. De Fohrer vun en S-Bahn hett dat güstern Avend to laat sehn un is dor denn röver föhrt. So as de Hamborger Polizei dat seggt, sünd all Fohrgäst un de Lokkutscher ahn Schaden bleven. Man de Tog hett dor so dull wat bi afkregen, dat de nich mehr wiederföhren kunn. Wokeen de ganze Saak maakt hebben kunn, dat is noch unkloor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch