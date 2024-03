Stand: 16.03.2024 09:30 Uhr Wat warrrt ut de Steernbrüch?

Överraschen in Altna. Bi den Striet wegen den Ümbo vun de Steernbrüch, dor hett sik nu ganz unvermoden wat dreiht. De Ümweltverband Prellbock Altna is twoors gegen den Ümbo, man en Andrag gegen dat Afreten vun de Brüch hett he torüchnahmen. Dat Böver-Verwaltensgericht hett dor güstern wat in Richt Düütsche Bahn andüüdt. De sall eerstmal keen denkmalschützte Hüüs rund üm de Bahnbrüch afrieten. De Verband will nu en Entscheden vun't Gericht aftöven.

