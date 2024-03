Stand: 16.03.2024 09:30 Uhr Zivilschuulöverns för Schölers?

Pandemien, Naturkatastrophen un ok en Krieg - Schölers süllt för sowat beter praat maakt warrn. Dat verlangt Bunns-Billensministersch Bettina Stark-Watzinger. In de Funke-Medien seggt se, se wöör dat goot finnen, wenn Scholen jümmer wedder Övens afhollt, dat se lehrt, woans een sik wohren un in Sekerheit bringen kann. Stark-Watzinger meent, junge Lüüd mööt Gefohren för de Freeheit kennen un dormit ümgahn könen.

