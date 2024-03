Stand: 12.03.2024 09:30 Uhr Wulf op Hahnöfersand

En Wulf hett op de Elvinsel Hahnöfersand tominnst veer Schaap reten. Wat NDR 90,3 to weten kregen hett, weer dat Deert woll al fakener in de Neegde vun en Door sehn worrn. Woans de Wulf dat schafft hett, op dat Eiland roptokamen, dat weet se noch nich. Op dat Eiland, dat to Neddersassen dortohören deit, bringt Hamborg junge Straafdäders ünners.

