08.03.2024 09:30 Uhr Ok vundaag warrt noch streikt

Bet vunmiddag laat de Lokkutschers jümehr Arbeit noch liggen – de Bahn rekent man noch wat länger mit Maleschen. Bet allens wedder na Plaan löppt, mööt de Minschen, de vun Hamborg losflegen wüllt, noch töven. Ok wenn de Sekerheitslüüd middewiel wedder arbeiden doot, streikt dat Personaal an’n Grund vun de Lufthansa noch bet morgen fröh. In Fuhlsbüddel sünd 30 Flegers, de afflegen oder ankamen schullen, vun’n Plaan afsett. Un denn laat ok dat Servicepersonaal vun de Elvkinner-Kitas un Anstellten vun’n Groot- un Butenhannel jümehr Arbeit liggen.

08.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch