Brokstedt-Perzess

Siet rund een dreeveerdel Johr löppt de Perzess na den Messerangreep in en Toog bi Brokstedt, wo Lüüd to Dode kamen weren. Anklaagt is Ibrahim A. – en statenlosen Palästinenser. Vör dat Landgericht in Itzehoe weer güstern dat Thema , wat en Berader för Utlänner utseggt hett. Dorna harr Ibrahim A. mehrmals na Hölp fraagt. Dat weer VÖR de Dat, as he in de Hamborger JVA Billwerder in U-Haft weer. Dat güng üm en Drogentherapie. De Justizbehöörd hett op Nafraag vun’n NDR klor seggt, dat Ibrahim A. vele Male Hölp kregen harr.

