Stand: 07.03.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt gries an, man dat lockert op. Besünners an’n Namiddag schient de Sünn. Dat is dröög bi bet to 9 Graad. Opstunns meet wi bi ju op Finkwarder 2 Graad. Morgen warrt dat villicht eerstmal nevelig, man denn kriegt wi ornlich Sünn bi bet to 9 Graad.

