Stand: 05.03.2024 09:30 Uhr Twee Streiks in een Week

Af övermorgen (Dunnersdag) bet Sünnavendmorgen streikt bi de Lufthansa dat Personaal an’n Grund. Rund hunnert Flöög in Hamborg kunn de Streik drapen. Un denn leggt vun af övermorgen bet Freedagmiddag noch de Lokkutschers bi de Bahn jümehr Arbeit dal. Hartmut Petersen vun de Warkschop vun’e Lokkutschers hett den Arbeitskamp in dat NDR Hamborg Journaal gegen Kritik verdedigt. He wies op de Tarifverhanneln hen, de op Schiet lopen sünd un op dat Verlangen vun’e GDL na de 35-Stünnen-Week. De weer wichtig, üm dat Arbeiden bi de Iesenbahn in’n Schicht- un Wesseldeenst attraktiver to maken.

