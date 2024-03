Stand: 04.03.2024 09:30 Uhr Wehrplicht torüch?

In Düütschland schall de Wehrplicht wedder inföhrt warrn, man för Manns- un Fruunslüüd. Dorför sünd goot 60 Perzent vun de Lüüd, de bi de aktuelle Ümfraag vun NDRfragt mitmaakt hebbt. Vele meent, dat de Wehrplicht ok to de Billen vun en Persönlichkeit vun junge Minschen mitbidregen kunn. NDRfragt Ümfragen, de sünd nich repräsentativ, man se seggt liekers wat ut. Rund 3.000 Lüüd ut Hamborg hebbt mitmaakt.

