Stand: 21.02.2024 09:30 Uhr Bald mehr Unfäll dörch Cannabis?

Wat dat utsüht, is Cannabis bald nich mehr verbaden. Man dat kunn en ne’e Gefohr för den Stratenverkehr ween. Dat glöövt de Polizei Hamborg un de Binnenbehöörd. In’t verleden Johr geev dat al 200 Verkehrsunfäll wieldat de Lüüd Drogen nahmen hebbt. Bi 900 Unfäll harrn de Fohrers Alkohol drunken. Allens in allen hett dat in’t verleden Johr mehr as 63.000 Verkehrsunfäll geven.

